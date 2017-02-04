إب: رجل أعمال ينقذ مرضى الكلى وسلطة الانقلاب منشغلة بنهب الإيرادات





وصلت اليوم السبت 1000 غسلة لمرضى الفشل الكلوي بمستشفى الثورة بمدينة إب وسط اليمن مقدمة من أحد فاعلي الخير في المحافظة.





وتبرع رجل الأعمال الشيخ "عبده منقذة " بشراء 1000غسلة للمرضى في المستشفى بتكلفة عشرة ملايين ريال يمني.





ويعاني المرضى المصابين بالفشل الكلوي من نقص في مواد الغسيل التي يتناوبون عليها مرتين في الأسبوع بمركز الغسيل في المستشفى.





وبعثت إدارة المركز عدة نداءات متكررة للمنظمات الطبية المحلية والأجنبية بتزويد المركز بغسلات طبية للمرضى الذين تجاوز عددهم 500 مصاب من محافظات إب وتعز والضالع والحديدة.





يشار إلى أن رجل الأعمال "منقذة” اعلن عن استعداده للتبرع في وقت سابق بـ " 100 " مليون ريال لبناء مركز الغسيل الكلوي في المحافظة.

ويعاني مركز الغسيل الكلوي من نقص حاد في الغسلات الطبية فيما تقوم المليشيات بعملية نهب منظم لموارد المحافظة وصل حد السرقة لإيرادات جامعة إب التي تجاوز ٣٠٠ مليون ريال.



