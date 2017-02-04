فتح: المليشيا تحتجز المعونات الاغاثية المخصصة لتعز بالحديدة للشهر الثالث على التوالي





قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ان القواقل الاغاثية المخصصة لمديريات تعز مازالت محتجزة في ميناء الحديدة وترفض المليشيا الانقلابية الافراج عنها".

واضاف فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)" أن المليشيا قامت باحتجاز عدد من المعونات الاغاثية المخصصة لمديرية جبل حبشي والمواسط في نقطة البرح التابع للمليشيا الانقلابية، وترفض الافراج عنها"..مشيراً الى بعض القوافل محتجزة في بعض تلك النقاط منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأكد وزير الادارة المحلية أن بعض المعونات الاغاثية محتجزة لأكثر من ثلاثة أشهر في النقاط التابعة للمليشيا الانقلابية على مداخل محافظة تعز،وتقوم المليشيا بمصادرة عدد كبير منها..مطالباً المنظمات الدولية ادانة مثل هذه الاعمال والتصرفات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية ..مشيراً الى ان هذه الاعمال زدات بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في اليمن.