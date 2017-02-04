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المليشيات تنهب ٣١ قاطرة غاز من حصة المحويت وتبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء

السبت 04 فبراير 2017 04:22 م الصحوة نت - خاص
المليشيات تنهب ٣١ قاطرة غاز من حصة المحويت وتبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء وثيقة التحكيم


كشفت وثيقة حصل عليها موقع (الصحوة نت) واحدة من أبشع عمليات الفساد والمتاجرة في أقوات المواطنين من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حيث تم التلاعب بحصة محافطة المحويت من الغاز المنزلي وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.


الوثيقة التي حصل عليها الموقع عبارة عن مذكرة مرفوعة إلى وزير الصناعة والتجارة المعين من قبل الانقلابيين تفيد بقيام السلطة المحلية في محافظة المحويت الموالية للانقلاب أيضا بمتابعة كشوفات ما تم توجيهه لمحطات الغاز بالمحافظة من قاطرات خلال شهر ديسمبر 2016م وأن معظم المخصص لم يصل للمواطن.


وبحسب المذكرة فقد وصل للمحافظة ٧ قاطرات فقط من إجمالي ٣٨ قاطرة أي أن ٣١ قاطرة غاز تم تحويلها للسوق السوداء ويُباع تحت إشراف مليشيات الحوثي والمخلوع رغم معاناة المواطنين الشديدة حيث تصل سعر الدبة الغاز خمسة ألف ريال.


ورغم استلام كل محطات الغاز المنزلي في المحويت لحصتهم الشهرية من الغاز المنزلي لكنها مغلقة فيما يجري بيع الغاز بأسعار مضاعفة لصالح نافذين في المليشيات الانقلابية.


وطالبت المذكرة بضبط مالكي المحطات المتلاعبة بمخصصات المحافظة من غاز الطهي القادم من محافظة مأرب.

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