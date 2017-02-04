هو الأول من نوعه.. تعز تُحيي عرساً جماعياً لمبتوري الأطراف "صور"





احتضنت مدينة تعز ، اليوم السبت، العرس الجماعي الأول لجرحى الحرب الذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة.

العرس أقامته مؤسسة معاذ التنموية بالتنسيق مع مؤسسة رعاية لأسر الشهداء والجرحى وذلك لعدد 40 عريسا وعروسا من جرحى الحرب.

وقال منظمو العرس إنه أقيم لجرحى الحرب من مبتوري الأطراف في محافظة تعز الذين فقدوا جزءاً من أعضائهم جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة.

ويعد هذا العرس الأول من نوعه، وتسعى المؤسسات القائمة على العرس الى لاقامة المرحلة الثانية سيما في ظل وجود 176 جريحاً آخرين من مبتوري الأطراف.



