الصين تجدد دعمها للشرعية والحل السياسي وفق المرجعيات





جدد مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية، دنغ لي، موقف بلاده الثابت لدعم القيادة والحكومة اليمنية.

وحث المسؤول الصيني خلال لقائه اليوم الاثنين في العاصمة بيجين مستشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، مروان نعمان، الأطراف للوصول إلى حل سياسي عبر المفاوضات ينهي الأزمة وفق المرجعيات الدولية والأسس والمرتكزات التي قامت عليها.





وقدم السفير نعمان خلال اللقاء شرحاً إضافياً حول الأزمة اليمنية ورؤية القيادة والحكومة لحلها والتي تتمثل بالتمسك بالمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن وفي مقدمتها القرار رقم 2216، والتي قامت عليها المشاورات منذ انطلاقتها.