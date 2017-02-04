اللواء خصروف يكشف عن خطة لتحرير الساحل الغربي من ثلاثة محاور وصولاً الى الحديدة





قال اللواء محسن خصروف٬ رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ٬ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تكمن أهمية ميدي وحرض في كونهما أول المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية٬ وميدي منطقة ساحلية٬ والمديريتان ترتبطان بثلاث محافظات (صعدة وحجة والحديدة)٬ وتتصل هاتان المديريتان برا وبحرا بالمملكة العربية السعودية٬ وهنا تكمن هذه الأهمية».

وأضاف أن «هذه المناطق تحتل أهمية كبيرة من الناحية العسكرية وكذلك مهمة من الناحية الاقتصادية٬ حيث كان الانقلابيون يستخدمون ميدي منطقة ومنفذا لتهريب الأسلحة لهم عندما كانوا يسيطرون عليه من خلال المدد الإيراني٬ لكن الآن هذا المنفذ أغلق تماما وأصبح تحت سيطرة الجيش اليمني».

وأكد اللواء خصروف أن «ميدي وحرض٬ اللتين هما الآن تحت سيطرة المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني التابع للشرعية٬ يمكن أن تكونا منطلقا للقتال من ثلاثة محاور: محور باتجاه الجنوب ­ الحديدة٬ شمال تهامة التي هي ميدي وحرض باتجاه الجنوب بمعني ميناء اللحية وحتى ميناء الحديدة ويمكن أن تلتقي قوات المنطقة العسكرية الرابعة مع قوات المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة٬ ومحور آخر باتجاه الشرق ­ حجة٬ ومحور ثالث باتجاه شمال شرقي صعدة».

وأشار خصروف أن «الحوثيين يستميتون في استعادة السيطرة على ميدي وحرض لكن هيهات٬ لافتا أن المدينة زرع فيها الانقلابيون آلاف الألغام وتحصنوا في المنازل ويتذرعون بالأهالي».

وحول هدف الجيش بعد تطهير ميدي وحرض٬ أشار اللواء محسن خصروف٬ مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة أنه سيكون «محافظة الحديدة الساحلية».