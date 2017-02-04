أمن عدن يضبط أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات في المدينة

أعلنت الشرطة اليمنية في محافظة عدن مساء الجمعة، إلقاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش"، قالت إنه أحد أخطر منفذي عمليات اغتيال رجال الأمن بالمحافظة.

وأشارت شرطة عدن في بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اشارت الى أن عملية القبض على العنصر الذي يدعى "أبي دجانة" تمت خلال "مداهمة نوعية في حي الممدارة شمالي عدن".

وأشارت إلى أنه اعترف أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين، عن تنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية بعدن ، العاصمة المؤقتة للبلاد.