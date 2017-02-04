قاض فيدرالي أمريكي يعلق "حظر ترامب" على مستوى الدولة

أصدر القاضي الفيدرالي بواشنطن- جيمس روبارت - صباح اليوم السبت، قراراً سارياً على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، دونالد ترامب حول حظر سبعة دول ذات غالبية إسلامية من دخول أمريكا.





وقال القاضي روبارت في قراره الشفهي: "إن المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها اليوم تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري."





وفي رده على قرار القاضي الفيدرالي – روبارت- قال البيت الأبيض أنه سيعترض على هذا القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي نؤمن بأنه قانوني ومناسب،" لافتا إلى أن "قرار الرئيس يهدف إلى حماية البلاد وأنه مخول دستوريا إلى جانب مسؤوليته بحماية الشعب الأمريكي."





وكان الرئيس الأمريكي قد أقال القائمة بأعمال وزير العدل في الدولة، سالي ييتس، مساء الاثنين الماضي، لـ"رفضها تطبيق أمر قانوني مصمم لحماية مواطني الولايات المتحدة الأمريكية،" حسبما قال مسؤولو البيت الأبيض، واتهم بيان البيت الأبيض في بيان له ييتس بأنها "خانت وزارة العدل." وأعلنت إدارة ترامب أن المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، دانا بوينتي، أدت اليمين الدستورية لتتولى منصب ييتس في الوقت الراهن.





وقوبل قرار منع مواطني سبع دول من دخول أمريكا بمعارضة واسعة على مستوى أمريكا والعالم.