ذمار: مليشات الحوثي والمخلوع تقتحم منزل مواطن وتختطف ابنه





اقتحمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح صباح اليوم منزل المواطن " محمد عيسى الجرفي " جوار مدرسة عثمان واختطفت ابنه.





وأكد شهود عيان ان عددا من العربات العسكرية اقتحمت منزل الجرفي الساعة السادسة صباحا وقامت باختطاف ابنه الشاب ياسر محمد الجرفي بعد ترويعهم للنساء والأطفال.





وقالت مصادر محلية ان المليشيات اقتحمت منزل الجرفي على خلفية إقامتهم مجابرة عزاء في استشهاد إبنة الشهيد " عبد المجيد محمد الجرفي " في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصرواح.





تجدر الاشارة بأن المليشيات في ذمار تعيش حالة من الذعر والخوف وتتصرف بطيش حول كل الناس في تصورهم (خصوم).