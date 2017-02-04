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مصرع وأسر العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في جبهة ميدي

السبت 04 فبراير 2017 11:09 ص الصحوة نت - متابعات
مصرع وأسر العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في جبهة ميدي

أكد قائد كتيبة عبدالله السهيان في الجيش اليمني العقيد رشاد الحميري بأن الجيش الوطني أسر في عمليات تحرير مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة 30 حوثيا، فيما قتل العشرات من المتمردين.


وأوضح الحميري في تصريح إلى «عكاظ» «هناك خطة اعتمدت للتوجه نحو تحرير محافظة الحديدة، حيث ستتحرك الكتيبة بالتنسيق مع باقي كتائب وألوية الجيش في مديريات المخا وحرض لتنفيذ خطة تحرير الحديدة».


وفي غضون ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني أن الطريق الساحلي الرابط بين ميناء المخا ومحافظة الحديدة، منطقة عسكرية، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات عناصر الميليشيات الانقلابية.

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