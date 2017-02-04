البنتاغون يبث شريطا للغارة على اليمن ثم يسحبه





أثارت غارة دامية شنتها القوات الخاصة الأميركية الأسبوع الماضي في اليمن جدلا جديدا أمس الجمعة عقب نشر وزارة الدفاع (البنتاغون) شريطا مصورا قديما لمسلحين إسلاميين لإثبات أن الغارة حققت نجاحا، لكنها ما لبثت أن سحبته.





وأظهر الشريط -الذي استولت عليه القوات الخاصة الأميركية من جهاز حاسوب- رجلا ملثما يلقي دروسا في "كيفية تحطيم الصليب" وصنع متفجرات.





غير أن المفارقة تكمن في أن الشريط جرى إعداده قبل نحو عشر سنوات، وأنه ظل متداولا عبر شبكة الإنترنت من قبل.





وأكد خبير بإعلام الجماعات الإسلامية أن الشريط الذي أعده "متشددون غير معروفين" هو مقطع على ما يبدو من شرائط مصورة بُثت على الإنترنت قبل نحو عشر سنوات، مما يقوّض رواية البنتاغون بشأن أهميته.





وأشار إلى أن الاختلاف الوحيد كان في أن شريط البنتاغون أُضيفت له ترجمة بالإنجليزية.





وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية العقيد جون توماس "لم نكن نعرف أن الملف قديم".





وأضاف أنه سحب الشريط لأنه لا يريد للمنتقدين الادعاء بأن الجيش الأميركي قام بإعادة إنتاج مادة قديمة، وشدد على أن القوات الخاصة استولت على مجموعة نفيسة من الملفات المفيدة التي ستبقى سرية.







