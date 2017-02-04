أمريكا تنشر المدمرة (كول) قبالة اليمن لحماية الملاحة من الحوثيين

قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.





وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما في تصريح نقلته وكالة رويترز إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.





وأضافا أنه في حين أن سفنا حربية أمريكية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق إلا أن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران.





ونشب نزاع بين إيران والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بسبب التجربة التي أجرتها طهران مؤخرا لإطلاق صاروخ باليستي.





وقال المسؤولان إن قرار تحريك كول اتخذ قبل أحدث تعليقات لترامب بشأن إيران.





وقبل أيام هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن، مما تسبب في مقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثلاثة. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية إن الهجوم كان يستهدف سفينة حربية أميركية، حيث تنشط سفن أميركية في المنطقة.





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن إيران تلعب بالنار، وأشار في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق اليوم إلى أن الإيرانيين لا يقدرون كم كان سلفه باراك أوباما طيبا معهم، مؤكدا أنه لن يكون مثله، وأكد ترامب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالرد على قيام إيران بتجربة صاروخية، وقال جمهوريون في الكونغرس إنهم سيدعمونه إذا قرر فرض عقوبات جديدة عليها، وقد فرضت عقوبات بالفعل اليوم ضد 13 شخصا و12 كيانا.



