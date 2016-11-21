بالأسماء.. مصرع 30 حوثياً شرق ميدي بمحافظة حجة

قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 30 عنصراً من مليشيات الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم شرقي مدينة ميدي بمحافظة حجة.





وحسب المركز فإن القتلى سقطوا جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعاً لهم.

ودمرت الغارات عربة على متنها 8 حوثيين فيما تدمرت الغارات ايضاً دبابة 55 وعربتين ظهر اليوم الإثنين بجبهة ميدي.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أسماء بعض قتلى المليشيات.

"الصحوة نت" تعيد نشر الأسماء

١_محمد علي محمد الشامي. افلح

٢_ حازم حزام اللاعي افلح

٣_ عبد الحميد حسين المحبشي المحابشه

٤_محمد محمد حسين المحبشي المحابشه

٥_محمد زيد علي حسن المحبشي المحابشه

٦_حسين محمد محمد القحوم مبين

٧_ياسر حسين احمد ناصر الزعرور. المحابشه

٨_ رياض عبدالله محمد قواره المفتاح

٩_عدنان احمد علي المقدمي المحابشه

١٠_ طه يحي علي الاسدي. المحابشه

١١_ يحي عبدالله عايض قاريه. كحلان الشرف

١٢_ معاذ يحي يحي دواس. المحابشه

١٣_أكرم علي صالح منصر المحابشه

١٤_ عاطف عبدالله معيض معوضه. المفتاح

١٥_ حسن يحي يحي العوبلي المحابشه

١٦_ احمد صالح عبدالله القعيشي

١٧_ رامي حميد معيض الزعرور المحابشه

١٨_ حسين يحي احمد الغثيمي المحابشه

١٩_ محمد غازي صالح الجعفري. مبين

٢٠_عادل علي علي القحم المغربه

٢١_ مرتضى علي حمود قواره المفتاح

٢٢_ رمزي عبدالله الخولاني. بني قيس

٢٣_ محمد شوعي حسن المري. الشغادره

٢٣'_ علي محمد علي المعمري المحابشه .





المصدر| الصحوة نت