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عسيري: حان الوقت كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخلها في الدول المجاورة

السبت 04 فبراير 2017 09:39 ص الصحوة نت - متابعات
عسيري: حان الوقت كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخلها في الدول المجاورة


قال اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، إن الوقت قد حان "كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخل طهران في الدول المجاورة".


وأضاف عسيري في تصريحات لبي بي سي، إن المجموعة الدولية بحاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.


وقال المسؤول السعودي إنه "يجب على إيران أن تعود إلى حدودها، ويعني ذلك أن تكف طهران عن التدخل في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وإذا قررت واشنطن الموقف ذاته، فهذا شيء عظيم.".


وفي سؤال بشأن طبيعة الخطوات التي يجب اتخاذها، قال العسيري: "إن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش".


وعما إذا كان من شأن أي توتر مع إيران أن يزيد تفاقم الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، قال العسيري إن "تلك التوترات موجودة في الأصل، وإن التهديد الإيراني للمنطقة خطير".


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