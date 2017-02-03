مقتل 9 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل 9 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات فيما استشهد اثنين من قوات الجيش الوطني وأصيب 9 آخرون اليوم الجمعة في مواجهات بين الطرفين بمحافظة تعز.

في التفاصيل، واصل الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف تمشيط مدينة المخا ومحيطها ، وتضييق الخناق على عناصر المليشيا داخل المدينة والتي تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأطلق الجيش نداءاته المتكررة للمدنيين بالخروج خارج نطاق المواجهات وتوفير ممر آمن له .

وبالتوازي مع ذلك، دارت اشتباكات بين أبطال الجيش الوطني ومليشيا الحوثي والمخلوع في الصلو جنوب المدينة تمكن فيها أبطال الجيش من استعادة قرية الصيار فيما لازالت الاشتباكات تدور في قرية الحود .

وأفشل الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر المليشيات في العنيين بجبل حبشي غرب المدينة واجبروهم على الفرار مخلفين خسائر في الارواح .

من جهة أخرى، تعرضت الأحياء السكنية في شرق وشمال المدينة لقصف بقذائف المدفعية ومضادات الطيران من قبل المليشيات المتمركزة في شرق وشمال شرق المدينة .

كما تعرضت القرى السكنية في العَبَدِّلَهْ والعَشَمِّلَهْ بمقبنة غرب تعز لقصف بمضادات الطيران من مواقع المليشيات في جبل العُويِّدْ وعُسيله والنُوبَهْ والمُجْعمِمَهْ.

واختطفت المليشيات 20 فردا من أبناء قريتي الزُحَيِطْ ووادي البِطَاح بالتعزية شمال المدينة بقيادة المدعو أبو جبريل والمتحوث محمد سلطان الترجمي من منطقة الهشمه .