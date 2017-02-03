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نقابة تدريس بجامعة إب ترسل كشوفات الموظفين للشرعية بعد رفض الانقلابيين

الجمعة 03 فبراير 2017 08:23 م الصحوة نت | خاص
نقابة تدريس بجامعة إب ترسل كشوفات الموظفين للشرعية بعد رفض الانقلابيين


قال مصدر أكاديمي بجامعة إب لـ"الصحوة نت" إن  نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أرسلت كشوفات الراتب لأعضائها وجميع موظفي الجامعة  للحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن كخطوة اضطرت لها النقابة نتيجة تدهور الأوضاع الإقتصادية وامتناع الإنقلابيين عن صرف المرتبات منذ سبتمبر 2016م.

وبحسب المصدر فقد تجاهلت قيادة الجامعة مطالب النقابة وأكاديميو الجامعة بصرف مرتباتهم أو ارسال الكشوفات للحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن مما اضطر النقابة للتدخل وارسال كشوفات اعضاء هيئة التدريس.

وقال المصدر بأن الخشية قائمة حول التزام قيادة النقابة بإرسال الكشوفات وفقد مرتبات ديسمبر 2014م ، ام تم اضافة أسماء أخرى من بعد ديسمبر 2014م.

وكانت الحكومة الشرعية اعلنت الاسبوع الماضي استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة شريطة ان ترسل الجهات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات كشوفتها الى الحكومة الشرعية وفق موازنة2014م.


المصدر| الصحوة نت

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