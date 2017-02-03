التفاصيل الكاملة لأحداث السجن المركزي بصنعاء والرواية الرسمية + رواية الانقلابيين





أفادت "وكالة الأنباء اليمنية" سبأ نقلاً عن شهود عيان في العاصمة صنعاء صنعاء، أفادت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية التي تسيطر على السجن المركزي قامت اليوم الجمعة باطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب المبرح على نزلاء السجن المركزي الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة.

وحسب المصادر فإن عناصر الميليشيا الانقلابية اعتدت على عدد من النساء اللواتي حضرن لزيارة اقاربهن من المساجين.. مشيرة الى ان احد عناصر ميليشيا الحوثي قام بمنعهن من الاقتراب من بوابة السجن وقام بدفع وصفع احد النساء، التي اتصلت على اقاربها والذين تجمعوا امام البوابة للمطالبة برد اعتبار المرأة والنساء الأخريات من العناصر المسلحة بالزي المدني.

وأشارت المصادر الى أن الامر تصاعد بعد قيام المساجين بالاحتجاج داخل عنابرهم وممن كانوا في ساحة السجن على الواقعة، فيما استخدمت عناصر الميليشيا القوة في قمعهم ، واستخدمت الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات ما اسفر عن مقتل اربعة من السجناء واصابة عشرون آخرون بجروح مختلفة.

وأكدت المصادر قدوم مسلحين مدنيين الى محيط السجن وتبادلوا اطلاق الرصاص مع حراسة السجن.





يأتي هذا فيما قالت وسائل اعلام الانقلابيين أنه تم السيطرة على احداث شغب داخل السجن المركزي.

وأوضح مدير عام الإصلاحية المركزية المعين من قبل الانقلابيين عبدالسلام الضالعي أن أعمال شغب وفوضى بين السجناء أدت الى مقتل سجين واصابة سبعة آخرين.

وحسب الضالعي فان وحدات من الأمن ومكافحة الشغب تصدت للفوضى حسب وصفه، مشيراً الى ان السجناء قاموا بحرق شاحنتين وباص وهيلوكس وغرفة الاستقبال وغرفة الشؤون الامنية.

واعترف الضالعي بان سبب الحادثة جاء عقب مشادة كلامية بين الحراسة واحد الزائرين الا انه لم يشر الى التفاصيل الأخرى.





في ذات السياق قالت مصادر خاصة لـ"الصحوة نت" إن أحد العناصر الانقلابية اعتدى على قريبة أحد المسجونيين في قضية جنائية وتطور الأمر الى أحداث شغب بعد تعاطف النزلاء مع السجين الذي تعرضت قريبته الى اعتداء.

وأشارت المصادر الى أن احداث الشغب حدثت في قسم السجناء الخاص بالقضايا الجنائية.



