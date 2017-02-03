المحويت : المليشيا الانقلابية تقتحم قرية بحفاش وتختطف ستة مواطنين "اسماء"





اقتحمت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، اليوم الجمعة ،بعدد من الأطقم قرية (انشام ) بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت واختطفت ستة مواطنين واقتادتهم الى سجونها الخاصة.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" بأن المليشيا هاجمت القرية بثلاثة اطقم اثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة ، ومنعت إقامة العزاء على شهيدين من الجيش الوطني استشهدوا في جبهة ميدي ، واختطفت ستة مواطنين من ابناء القرية.

وتشهد محافظة المحويت الخاضعة لسلطات الانقلابيين انتهاكات يومية واسعة ومستمرة كالاختطافات التعسفية وغيرها من الجرائم ،حيث وصل أعداد المختطفين وفق آخر إحصائيات محلية إلى أكثر من 400 مختطف منذ سيطرت الانقلابين على العاصمة صنعاء أواخر 2014.

موقع "الصحوة نت " ينشر أسماء المختطفين

عاطف أحمد الجرباني

مصطفي محمد الجرباني

حسن محمد الجرباني

عبدالواحد محمد العبسي

سيف محمد صغير الجرباني

احمد شوعي الدغبشي ( ابن عاقل القرية).