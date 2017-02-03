غارات عنيفة على معسكر الحفا جنوب العاصمة صنعاء





شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عنيفة على معسكر جنوب العاصمة صنعاء.

وقال شهود عيان لـ"الصحوة نت" إن 5 غارات عنيفة استهدفت معسكر الحفا القريب من الجوازات جنوب العاصمة.

وحسب الشهود، فإن انفجارات عنيفة هزت المنطقة عقب الغارات، فيما شوهد سيارات اسعاف تهرع بكثافة الى المعسكر.

وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق بكثافة في سماء العاصمة.

وتقوم مليشيا الحوثي والمخلوع بنقل أسلحة ومعدات عسكرية من معسكرات العاصمة صنعاء الى عدد من الجبهات وذلك على وقع الخسائر الكبيرة التي تتلاقها في مختلف الجبهات.





المصدر| الصحوة نت