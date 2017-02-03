‏إب: العثور على جثة مواطن مجهولة الهوية









عثر الأهالي في إب على جثة مواطن مجهول الهوية بأحد شوارع المدينة.





وقال سكان محليون بأنهم عثروا يوم أمس الخميس على جثة لمواطن مقتول في منطقة السبل غرب المدينة ولم يتم التعرف على هوية القتيل.





ونقلت جثة القتيل لثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمديرية المشنة بالمحافظة.





وزادت أعداد الجثث المجهولة بمحافظة إب خلال الأسابيع الماضية ، إذ عثر الأهالي خلال العشرة الأيام الماضية على خمس جثث مجهولة الهوية بعدد من مديريات المحافظة وسط فوضى وفلتان أمني غير مسبوق تشهده إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية منذ منتصف أكتوبر 2014م.