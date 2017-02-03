خالد الرويشان معلقا على صورة تظهر معامل تجهيز صور قتلى الحوثيين: لم تذهلني صورةٌ كهذه!





معامل لصور الضحايا!.. شُغْل ليل نهار!

هكذا هي الهمّة ولاّ بلاش!

يوشك الشعب أن ينقرض ..وهؤلاء حانبين عند الصور! الصورة أهم من الضحية!

الأهم هو تعليق الصورة في شارع!

الإنتصار ليس مهمًا! ..المهم هو الصورة!

أحزان الأم والأب ..والجثمان ..كل هذا ليس مُهما ..المهم تعليق الصورة!

هي الدّيَة ..والوسام ..والإنتصار الواهم!

يبدو أن نصف البيوت أصبحت معامل لصور الضحايا

ألسْنا في مهرجان الموت الكبير!

الحَجَرْ من القاع والدّم من راس القبيلي!

لا يهمّهم شيء! ..ولا يحزنون على أحد!

الأرجح أنهم يعدّون الصور قبل مقتل الضحية!

البيوت ملان صور وبراويز ..ماشاء الله!

هذه الجماعة أكبر كارثة في تاريخ اليمن ..بل في تاريخ العالم!

وعادهم مرتاحين مكيّفين!

هكذا الشُغل ولاّ بلاش!

على راس الشعب!





* تعليق منقول من صفحة الاستاذ خالد الرويشان