الرباعية العربية تطالب إيران بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة منها اليمن

طالبت اللجنة الرباعية العربية والتي تضم (السعودية ومصر والبحرين والإمارات إضافة الى أمين عام جامعة الدول العربية) دولة إيران بالكف عن التدخلات في شؤون دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار.





وفي بيان للجنة الرباعية في ختام الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية على هامش اجتماعات (الخلوة الوزارية العربية الثانية) أكت على ضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربي إلتزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.





وأفاد البيان بأن "اللجنة الرباعية تداولت في اجتماعها التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين الدول العربية وإيران؛ حيث عبرت عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي".





وأعربت عن قلقها البالغ تجاه "التأجيج الطائفي الذي تسببه التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، ومما نتج عنه حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمرار الأزمات وتقويض المساعي الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية الذي تنصه القرارات الأممية ذات الصلة"، وفق البيان.





وأشارت اللجنة إلى "الخروقات الإيرانية للقرار الأممي 2216 بشأن اليمن (يحظر توريد الأسلحة للحوثيين)، عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابين، مشددة على أن "هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية والمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وتناقض مع مقتضيات العلاقات الودية بين الدول".





كما أكدت اللجنة الرباعية "دعمها للبحرين في الإجراءات التي تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها".



