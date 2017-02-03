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التحالف ينفي إغلاق ميناء الحديدة

الجمعة 03 فبراير 2017 01:15 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
التحالف ينفي إغلاق ميناء الحديدة


تعليقاً على خبر اغلاق ميناء الحديدة.. نفى المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أنباء تحدثت عن إغلاق التحالف لميناء الحديدة اليمني إثر استهداف فرقاطة سعودية، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التحالف لم يمنع أي سفن أخرى من دخول الميناء.

وقال عسيري إن التحالف  حريص على الميناء وتدفق المواد الطبية والإغاثية من خلاله، رغم استمرار الانقلابيين من التصعيد على البحر الأحمر.

هذا وكانت وسائل إعلام تحدثت عن منع التحالف السفن من دخول ميناء الحديدة، بما فيها السفن التجارية.

 وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع التصعيد في البحر الأحمر وسط تحذيرات من تحول ميناء الحديدة قاعدة لانطلاق عمليات ارهابية في البحر.

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