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رايتس ووتش تطالب الجيش الأمريكي بتعويض أهالي ضحايا الإنزال الجوي في البيضاء

الجمعة 03 فبراير 2017 12:14 ص الصحوة نت - وكالات
رايتس ووتش تطالب الجيش الأمريكي بتعويض أهالي ضحايا الإنزال الجوي في البيضاء

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الاميركي بتعويض اسر الضحايا المدنيين الذين استشهدوا في عملية برية اميركية وسط اليمن.

وأفادت هيومن رايتس ووتش التي مقرها في نيويورك ان 17 مسلحا من القاعدة قتلوا في الهجوم اضافة الى جندي اميركي وعشرة مدنيين يمنيين على الاقل بينهم اطفال.

وقالت المنظمة "على الجيش الاميركي ان يجري تحقيقا شاملا حول الخسائر المدنية" و"يعوض اسر المدنيين الذين قتلوا او اصيبوا " في الهجوم.

وكانت قيادة القوات الاميركية في الشرق الوسط اقرت في وقت سابق بان عملية برية لقواتها الخاصة في وسط اليمن تسببت “على الارجح” بمقتل مدنيين بينهم اطفال.

المصدر: أ ف ب

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