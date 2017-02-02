مصرع القيادي الحوثي (الذهبي) والمليشيات تقتحم قرية بالحدأ وتلغم منزل القيادي الإصلاحي الضبياني

لقي الشيخ القبلي والقيادي التابع لمليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية – محمد أحمد الذهبي وعدد من مرافقيه (من أبناء مديرية عتمة) مصرعهم في مواجهات مسلحة عسكرية بين المليشيات والجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز بجبهة المخا.

وقالت مصادر محلية في محافظة ذمار أن جثث المليشيات التابعة للحوثي والمخلوع تصل بشكل مستمر إلى قرى ومديريات محافظة ذمار والتي تعتبر المخزون البشري للمليشيات الإنقلابية والتي ازدادت عدد الجثث والقتلى في صفوف المليشيات خلال الفترة الأخيرة وهو ما أجبر المليشيات على تجنيد الأطفال من مديرية عنس والحدأ وتشجيعهم بعروض عسكرية، بالإضافة إلى استغلال المدارس ومكاتب التربية والتعليم للتنسيق لإرسال طلاب المدارس إلى جبهات القتال بعد تدريبيهم لأيام قليلة.

من جهة أخرى اقتحمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة ذمار إحدى قرى قبيلة الحدأ بحملة عسكرية وأمنية كبيرة.

وقالت سكان محليون أن الحملة العسكرية المكونة من 10 أطقم عسكرية وعلى متنها عشرات المسلحين التابعين للمليشيات اقتحمت اليوم الخميس قرية بني ضبيان شرق مدينة ذمار.

وأضافت المصادر أن الحملة العسكرية بقيادة القيادي الحوثي أبو حمزة البخيتي اقتحمت القرية واتجهت صوب منزل القيادي في الإصلاح وأمين عام جامعة الإيمان (صالح الضبياني) وقاموا بعملية تفخيخ المنزل استعداد لتفجيره، مشيرة إلى أن قبائل الحدأ - كبرى قبائل محافظة ذمار – لم تجرؤ على الاعتراض على تصرفات المليشيات الإنقلابية في إحدى القرى التابعة لهم أو منع المسلحين من تلغيم منزل الدكتور الضبياني.

يذكر أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح فجرت أكثر من 13 منزل ومسجد في محافظة ذمار منذ سيطرتها على المحافظة في أكتوبر 2014م، وتعتبر مليشيات الحوثي تفجير منزل الخصوم من أعدائها جزء من عقائدها الدينية، من أجل ردع كل من يحاول الوقوف في وجه مشاريعهم الطائفية والانقلابية.