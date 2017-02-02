العرادة يلتقي فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ويشيد بدورها





التقى محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة في مكتبه اليوم فريق اللجنة الوطنية المختص بالتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الانسان باليمن منذ العام 2011م والذي يزور المحافظة حاليا.

حيث استمع المحافظ خلال اللقاء من عضوي اللجنة اشراق المقطري و حسين المشدلي الى عرض عن الاعمال التي قام بها فريق التحقيق للتحقيق والرصد في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان خلال الايام الماضية منذ وصولهم المحافظة.

وعبر فريق اللجنة عن شكره وتقديره لمحافظ المحافظة و السلطة المحليه لتعاونهما مع الفريق وتسهيل مهام عمل اللجنة و النزول الميداني الذي تقوم به و في اي مكان تختاره في المحافظة.

كما قدم الفريق لمحافظ مأرب عددا من التوصيات والملاحظات المتعلقة بتحسين وضع السجناء.. وضرورة بناء سجن خاص بالنساء لاسيما مع ازدياد عدد السجينات في ظل كثافة النزوح لمحافظة مارب.

وتطرق اللقاء الى ظروف وأوضاع المهجرين قسريا من مناطق الصراع والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية الى محافظة مأرب وضرورة مضاعفة الجهود لتوفير حاجاتهم الاساسية المتعلقة بالصحة والغذاء والتعليم.

هذا وكان محافظ مأرب سلطان العرادة قد اكد على اهمية الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ودورها الوطني الحقوقي في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها كون حقوق المواطنين امانه بين ايدي كافة الجهات المسؤولة ومنها السلطات المحلية وكل جهاز حمل هذا العمل .

واستعرض المحافظ ابرز الاجراءات والاعمال التي قامت بها السلطات المحلية بمارب من اجل تعزيز حقوق الانسان وصون امن الناس وكرامتهم وارساء قيم العدل والدستور والقانون والحفاظ على مؤسسات الدولة.

ﻻفتا الى تفعيل السلطة المحلية دور المؤسسة الامنية واجهزة الشرطة لحفظ الامن وحماية ارواح وممتلكات وكرامة المواطنين .. كما تم تفعيل دور السلطة القضائية واعادة تشغيل المحاكم والنيابات للفصل في قضايا المواطنين ..

ونوه العرادة الى الجهود والاجراءات التي قامت بها السلطة المحلية لتحسين السجون واوضاع النزﻻء فيها .

ورحب المحافظ باي نصح او ملاحظات تقدم الى السلطة المحلية لتعزيز اوضاع حقوق الانسان ومعالجة اي قصور او اخطاء تقع على اي مواطن ومن اي محافظة وانصافه .

ووعد العرادة بمتابعته الشخصية موضوع انشاء سجن للنساء .. واوضاع بعض المعتقلين الذين طرحت حالتهم اللجنة خلال اللقاء .

*سبا