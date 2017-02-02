مأرب: جباري يفتتح المعرض الاول للألغام التي تم نزعها بالمحافظة





إفتتح نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم بمحافظة مأرب المعرض الاول لإعمال الفرق الهندسية لنزع الالغام في اقليم سبا (مأرب،الجوف، والبيضاء) والتي جرت خلال عامي 2015م - 2016م.

و طاف نائب رئيس الوزراء ومعه وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم الشريف وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن احمد حسان جبران ووكيلي محافظة مارب الشيخ علي الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح بالمعرض واطلعا على الصور المعروضة واستمع من القائمين عليه الى شرح عن مكوناته واعمال ازالة الالغام وكمياتها ومناطق عمل الفرق الهندسية الذي تضمن صورا لبعض ضحايا الالغام التي زرعتها المليشيا الانقﻻبية بشكل عشوائي في مختلف المناطق التي تم تحريرها .

وأشار الى ان المعرض الذي يقام على مساحة مائة متر مربع ويعرض نحو 750 صورة يهدف الى التعريف باعمال الفرق الهندسية في نزع الالغام التي تهدد حياة المدنيين الى جانب التوعية بمخاطر الالغام المنتشرة بشكل واسع فضلا عن تعريف الحقوقيين والمجتمع الدولي بجرائم المليشيا الانقلابية في زرع الالغام في المناطق السكنية والطرقات والوديان والمزارع في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

واوضحوا ان الفرق الهندسية استطاعت نزع ما يزيد عن 50 الف لغما مختلفة الاحجام والاشكال واستشهد جراء الالغام وجرح من الفرق الهندسية اثناء العمل نحو 32 عنصرا بين ضابط وفرد.

و اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية ان مهمة نزع الالغام كبيرة وعظيمة ﻻ يقوم بها اﻻشخاص العظماء الذين يخاطرون بحياتهم فداء ليحموا الاخرين.

واشار جباري الى ان الالغام التي تم زراعتها بشكل واسع وعشوائي والتفنن في صناعتها محليا وباشكال تحاكي الطبيعة وتكون اكثر فتكا لدليل واضح على ان هذه المليشيا ﻻ يجيدون الا صناعة الموت والتفنن فيه والخراب والدمار للوطن ومكتسباته.

مشيرا الى ان الالغام حصدت ارواح اكثر من 1400 شهيد وهناك الاف الجرحى والمعاقين اغلبهم من النساء والاطفال.

وقال جباري" تناقلت بعض الوسائل تودد البعض لدول الخليج ﻻيقاف الحرب في اليمن من اجل السلام (في إشارة إلى خطاب المخلوع ).. ونحن نقول ان من يريد السلام يجب عليه ان يكون عنصر سلام لبلده وشعبه وجيرانه".

واضاف " ومن يريد السلام فطريقه معرفة وهي الالتزام بتنفيذ القرار الاممي 2216 والالتزام وبمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ".

وتابع جباري" ﻻ سلام مع من ﻻ يعترف بمخرجات الحوار والمبادرة الخليجية والقرار الاممي . وﻻ يمكن ان يكون هناك سلام و المليشيا تسيطر على العاصمة ومؤسسات الدولة ولم تسلم السلاح المنهوب".

واشار نائب رئيس الوزراء الى الترتيبات ﻻنشاء فرع للمركز الوطني للتعامل مع الالغام بمارب نظرا لحجم وصعوبة المهمة في ظل الاعداد الهائلة من الالغام المزروعة الى جانب اهمية المحافظة وموقعها الجغرافي.

حضر التدشين مدير عام شرطة المحافظة العميد علي عبدالله طاهر ورئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد محسن خصروف وعدد من القيادات والضباط في المنطقة العسكرية الثالثة وممثلين عن المنظمات الحقوقية وعدد من مدراء العموم بالمحافظة.





*نقلاً عن مركز سبأ الاعلامي