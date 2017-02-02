مليشيات الحوثي وصالح تهجّر أكثر من 5 آلاف نازح من أبناء الوازعية غرب تعز

كشفت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، عن تضرر أكثر من خمسة آلاف نازح من أبناء مديرية الوازعية بمحافظة تعز جراء تهجيرهم من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضحت الجمعية في مؤتمر صحافي اليوم الخميس أن مديريات المحافظة تتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيا منها التهجير والقتل والقصف بالصواريخ والأسلحة الثقيلة.

وأشار رئيس فرع الجمعية بتعز عبدالكريم شيبان إلى أن النازحين يعيشون أوضاعا صعبة وينتظرون من المنظمات الانسانية والحقوقية مساعدتهم للتغلب عليها.

ولفت إلى أن النازحين بحاجة عاجل لتوفير مساعدات إيوائية ، ومساعدات صحية وغذائية بحسب فرق المسح الميدانية التابعة للجمعية، مبينا أن الجمعية بادرت بتقديم اغاثة عاجلة شملت الغذاء والملابس والفرش وخزانات للمياه ومواد نظافة للنازحين، لكنها لا تلبي جميع النازحين.

من جانبه، دعا رئيس مركز القانون الانساني للحقوق والتنمية حمود الذيب وممثل شبكة الراصدين المحلية ماهر العبسي، المنظمات الحقوقية والانسانية بسرعة التدخل لإنقاذ النازحين وبخاصة الاطفال الذين يعانون من امراض سوء التغذية.

واستعرض ممثل النازحين عادل الجبري ما قامت به المليشيا تجاه أبناء المديرية وقال إن " المليشيا هجرتهم قسرا من منازلهم حتى اصبحوا في العراء ، ولا يملكون ابسط الضروريات".

ولفت إلى المخاوف المحدقة من انتشار الامراض والاوبئة وبخاصة في اوساط الاطفال.