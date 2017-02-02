قائد محور تعز يزور جبهات القتال في الكدحة غرب المدينة ويتفقد لجان صرف الرواتب

قام اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز ، اليوم الخميس ، بزيارة تفقدية لجبهات القتال في جبهة الكدحة غرب المدينة، وأشاد اللواء فاضل بصمود الأبطال المرابطين في الجبهة مثمنا صمودهم وبسالتهم في مواجهة مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وحث قائد محور تعز المرابطين من أبطال الجيش الوطني على مزيد من اليقظة والجاهزية القتالية في مواجهة قوى التمرد حتى تحرير ماتبقى من مدينة تع، ومؤكدا أن النصر حان والعدو في حالة انهيار وتخبط ونهايته باتت قريبة.

كما قام اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز بزيارة تفقدية للجان صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني في مقر اللواء 35 مدرع بمدينة التربة جنوبي تعز، واطلع اللواء خالد فاضل خلال الزيارة على سير عملية الصرف، وحث اللجنة على مزيدا من مواصلة الجهود لاستكمال تسليم كافة أفراد الجيش الوطني، مثمناً الجهد الذي تقوم به اللجان في ترتيب عملية وآلية صرف المرتبات في محور تعز.

وأشاد قائد محور تعز بدور قيادة و أركان حرب اللواء 35 بتذليل الصعاب والعقبات وتسهيل عمليات الصرف.