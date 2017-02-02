رئيس إعلامية إصلاح عدن يشيد بجهود الحكومة في صرف رواتب الموظفين

أشاد رئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح العاصمة المؤقتة عدن، خالد حيدان، بالجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في صرف رواتب كافة الموظفين المدنيين والعسكريين، وانتظامها في العاصمة عدن وكذا بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرت المليشيات الانقلابية.





ونوه حيدان في تصريح لـ"الصحوة نت" بأهمية التحرك الذي تبذله القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وحكومته، في سبيل الحد من الانهيار الاقتصادي الذي كادت أن تسقط فيه البلاد، جراء التصرفات اللا مسؤولة من قبل المليشيات الانقلابية، وعملها الدؤوب في سبيل توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.





ووصف انتظام عملية صرف رواتب الموظفين في كافة المحافظات بـ"النجاح الكبير"، مشيدا بالخطوات المتسارعة للحكومة في تقديم التسهيلات الاقتصادية المعينة على تجاوز صعوبات المرحلة، موجها شكره إلى دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية دول التحالف على الجهود الكبيرة والمتواصلة، لاستعادة اليمن من أيدي المليشيات الإنقلابية، والوصول به إلى بر الأمان.



