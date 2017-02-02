إب: المليشيات الإنقلابية تقصف قرى العود وسقوط عدد من الجرحى

قصفت مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية اليوم الخميس عدد من المنازل والقرى بمنطقة العود بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

مصادر محلية أفادت بأن المليشيا الإنقلابية التابعة للحوثي وصالح المتمركزة بجبل صناع بمنطقة العذارب بمديرية بعدان في إب قصفت قرية الصليعا بمنطقة الشرنمة السفلى بالعود بقذائف الدبابات وأصابت مواطنين وألحقت أضرارا بالمنازل.

المصادر قالت بأن المليشيات استهدفت منزل الشيخ نبيل الصيادي وأصيب عدد من الساكنين بالمنزل وألحقت فيه أضرار بالغة.

ومن بين المصابين الشيخ نبيل الصيادي والشيخ عبدالغني العجل نقلا للمستشفى لتلقي العلاج وبحسب المصادر فإن اصابة الأخير طفيفة.