المحويت: مليشيات الحوثي تنهب مساعدات غذائية لأكثر من الف أسرة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي

افادت مصادر محلية بأن المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي تعرضت لعملية نهب وسرقة من قبل عصابات مليشيات الحوثي في مدينة المحويت .

واضافت المصادر بأن كمية المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لا تصرف للفئات المحتاجة بل يتم استبدال كشوفات النازحين باسماء وهمية تابعة للمليشيات ومصادرة الكمية بالكامل.

وبحسب المصادر قام القيادي الحوثي المدعو ( ابو إبراهيم ) مشرف الحوثي بالمدينة بالاستحواذ على اكثر من 1200 حالة غذائية وبيع جزء منها في السوق، يصل سعر الحالة الغذائية إلى 16000 الف ريال بحسب المصدر .

وتواصل مليشيات الحوثي نهبها للمساعدات الغذائية والانسانية واستبعاد المستحقين الفقراء والمحتاجين والنازحين وصرفها لقياداتهم ومشرفيهم، فيما نهبت الاشهر الماضية مساعدات إنسانية ممولة من برنامج الأغذية العالمي مقدمة لـ5500 أسرة فقيرة .