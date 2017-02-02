الرئيس يلتقي السفير الامريكي ويطالب برفع حظر سفر اليمنيين الى الولايات المتحدة





طالب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برفع حظر سفر اليمنيين ممن يحملون الجنسية الامريكية ومن تربطهم مصالح تجارية وعلاقات اجتماعية ودارسين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر والذي أكد خلاله رئيس الجمهورية أن اليمن يعاني من الإرهاب مثل بقية الدول وتبذل قصار جهدها لمواجهة التطرف حتى القضاء عليه.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع وعملية السلام في اليمن على ضوء تعنت الميليشيا الانقلابية ورفضها للتحرك الجاد لوقف نزيف الدم في اليمن.

وعبر الرئيس عن تطلع اليمن لدور امريكي أكثر حزما تجاه صلف الميليشيا الانقلابية المدعومة من ايران لزعزعة الاستقرار في اليمن واستهداف دول الجوار.