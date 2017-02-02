إب: المليشيات الإنقلابية ترتكب 117 جريمة وانتهاك خلال يناير (تقرير)

ارتكبت مليشيا الحوثي وصالح بمحافظة إب سلسلة من الإنتهاكات والجرائم بحق أبناء المحافظة بلغت 117 جريمة وانتهاك خلال ينائر الماضي بحسب تقرير حقوقي.





وتوزعت الانتهاكات والجرائم في كل مديريات محافظة إب وتركزت بشكل كبير بعدد من المديريات والمدن الرئيسية والثانوية كمدينة إب عاصمة المحافظة ومدينة القاعدة ويريم ومديريات الرضمة شمال شرق المحافظة ومديرية السياني جنوب إب ومديريتا المشنة والظهار بمدينة إب ومديرية حزم العدين غرب المحافظة.





27 جريمة قتل وشروع بالقتل

رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات قال بأن عدد جرائم القتل بمحافظة إب بلغت 20 جريمة فضلا عن جرائم الشروع بالقتل وجرائم أخرى ارتكبتها المليشيا الإنقلابية.





وأضاف عرفات بلغت جرائم القتل 20 جريمة بينهم نساء وأطفال وحالات دهس بمنطقة سوق الليل بمديرية بعدان بمحافظة إب.





أما جرائم الشروع بالقتل فقد بلغت بحسب "رصد" سبع حالات ليصل عدد جرائم القتل والشروع بالقتل إلى 27 حالة بعدد من مديريات المحافظة.





وتوزعت جرائم القتل كالتالي: 3 قتلى برصاص مليشا الحوثي بينهم امرأتين وحالة قتل بطريقة الدهس في بعدان بسيارة لمسلحين حوثيين و4 حالات اغتيال لمواطنين على يد مسلحين وحالتا انتحار ومقتل مقتل ضابط أمن على يد محكوم عليه بالإعدام بعد ان أفرجت عنه مليشيا الحوثي قبل عدة أشهر مقابل مبلغ مالي ووفاة سجين داخل السجن المركزي بعدما رفضت مليشيا الحوثي المسيطرة على السجن السماح له بالعلاج خارج السجن رغم توجيهات الطبيب بسرعة إسعافه الى المشفى ، كما أشار التقرير إلى 5 جثث وُجدت في أماكن متفرقة من مدينة إب بظروف غامضه .

وتضمن التقرير 3 حالات قتل بينهم طفل تعرضوا لإطلاق الرصاص أثناء تواجدهم بالقرب من اشتباكات لمسلحي الحوثي .





أما حالات الشروع بالقتل والتي بلغت 7 حالات فقد توزعت كالتالي 5 حالات إصابة برصاص مسلحين بينهم طفل وحالتا إصابة بعملية دهس بسيارة تتبع مسلحين حوثيين بينهم طالبة.





تفجير منازل

تفجير منازل المواطنين ظاهرة عرفت بها المليشيا الإنقلابية منذ قدومها للمحافظة منتصف أكتوبر 2014م ، وتحدث التقرير الحقوقي عن تفجير المليشيا لثمان منازل بقرية الدهيمية في الأبعون بعزلة الأسلوم بمديرية حزم العدين غرب إب.





تشريد الأهالي

وأشار التقرير لتشريد السكان والأهالي من منازلهم فقد تمكنت المنظمة من رصد 9 أسر تم تشريدها من قبل مسلحي الحوثي وصالح بمديرية القفر وحزم العدين .





ويعاني أهالي قرية الدهيمية وضعا مأسآوي وغاية في التعقيد اذ تعرضت منازلهم للنهب ومن ثم للتفجير وبعدها صاروا بلا سكن ولا مأوى وبلغ عدد المشردين بحسب سكان محليين قرابة 170 شخص بينهم 33 أٍسرة.





46 حالة اختطاف

المليشيا الإنقلابية تمارس عمليات الإختطاف بشكل يومي في إب للمواطنين من أبناء المحافظة بلغ عددهم بحسب تقرير رصد 46 مختطف ، كما نهبت 3 سيارات ونهب بلغت 19 حالة منها نهب لأحد التجار بمبلغ وقدره 3 مليون ريال ، فيما بلغت عدد حالات الإعتداء 6 حالات وحالة لإحراق منزل مواطن بمديرية القفر.





27 جريمة أخرى

وبلغت حالات النهب التي تحدثت عنها المنظمة إلى ( 19) حالة توزعت كالتالي : 15 منزل نهبت من قبل مليشا الحوثي و3 سيارات لمواطنين نهبتها المليشا وحالة نهب لتاجر وسلبه مبلغ3 مليون ريال.





كما تحدث التقرير عن حالة سرقة لمستشفى خاص تقدر بـ (22)مليون ريال من قبل مسلحين.





وبلغت عدد حالات الإعتداء (6) حالات كانت كالتالي حالة على امرأة من قبل مليشيا الحوثي أثناء تفتيش منزلها وحالة اعتداء على شيخ مسن من قبل مسلحين يتبعون قيادي حوثي و4 اعتداءات وإصابة لطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصه (الصم والبكم ) وتكسير الباص الذي يقلهم.





وأضار التقرير إلى احراق المنازل والتي تمكن من توثيقها حالة واحدة في مديرية القفر شمال محافظة إب كما قامت المليشا الانقلابية بفرض إتاوات على المواطنين والمحلات التجارية .





وطالبت منظمة رصد بإدراج جماعة الحوثي بقائمة الجماعات الارهابية لارتكابها جرائم ضد الانسانية كما طالبت بمحاكمة صالح وكل من تعاون معه من القيادات العسكرية والمدنية ودعت لاطلاق حرية جميع المختطفين وايقاف التعذيب في سجن الأمن السياسي .





وأكد رئيس المنظمة عرفات حمران بحق أبناء محافظة إب بتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.