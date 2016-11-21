الأهمية العسكرية والاستراتيجية لموقع الدفاع الجوي في تعز

بسيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين على موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي شمال غرب مدينة تعز تكون قد حققت مكاسب عسكرية هي الأكبر في هذه الجبهة خلال الأيام الماضية تفتح الطريق للتقدم في أماكن أخرى.

وأكد اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز استعادة قوات الجيش والمقاومة للموقع بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي وصالح التي اجبرت على التراجع بعد تكبيدها خسائر بشرية.

وقال خالد في تصريح صحفي عقب زيارته الموقع إن" المعركة لا زالت مستمرة، ومعنوياتهم القتالية عالية ومصممون على دحرهم ، وأن الأمور مبشرة بالخير لاستكمال تطهير الدفاع الجوي وتمشيطه ".

وأكد أن الدفاع الجوي يعد موقعا مهم واستراتيجيا لما تتمحور فيه من سلسلة جبلية محيطه بمدينة تعز.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد سيطرت على الجزء الجنوبي الغربي للموقع في مارس الماضي ووضعت في أولوياتها استكمال السيطرة عليه طوال الفترة الماضية إلى أن تحقق لها اليوم ذلك وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن تواجد للمليشيات في مواقع بأطرافه.

ويكتسب الموقع أهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة حيث يقع على امتداد العديد من المرتفعات والهضاب ابتداء من الحصب إلى خلف معسكر اللواء 35 شمالا وإلى شارع الخمسين والأربعين شرقا وإلى الثلاثين وشارع 24 غربا.

ومساحة الموقع كبيره جدا ومفتوحه وهناك خنادق وانفاق في مؤخرته باتجاه الشمال الشرقي، ويعتبر من أهم المواقع العسكرية في المدينة.

وخلال الفترة الماضية سعت المليشيات بكل قواتها لاستعادة ما خسرته ودفعت ثمنا باهظا دون جدوى في ظل هزائمها المتتالية في الجبهة الغربية التي تكمن أهميتها أيضا في أنها تربط المدينة بطريق الضباب الواصل إلى مدينة التربة جنوبها.

ويفتح هذا الانجاز العسكري الطريق أمام قوات الجيش والمقاومة التقدم باتجاه التلال الواقعة في منطقتي الخمسين وغراب، بالإضافة إلى أنها يساعدها في تأمين المدينة السكنية وأحياء الزنقل والزنوج والدمينة حتى