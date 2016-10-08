وزير الاعلام يؤكد على دور الصحافة الالكترونية في توصيل المعلومة

أكد وزير الاعلام معمر الارياني على أهمية دور الصحافة الالكترونية اليمنية في دعم جهود الحكومة من اجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الوزير الإرياني في اجتماعه اليوم مع رؤساء تحرير المواقع الإخبارية الداعمة للشرعية، ان الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الوسائل الأكثر تأثيرا والأسرع في توصيل المعلومة، في هذا العصر، مضيفا ان وزارة الاعلام حريصة على دعم ومساندة المواقع الإخبارية من اجل توحيد الخطاب الإعلامي الرافض للانقلاب.

ولفت الوزير الارياني الى ان حرية الصحافة في اليمن تعرضت لأكبر انتهاك يستهدف حرية التعبير وحرية الرأي والرأي الاخر، حيث لا يزال الانقلابيون، يختطفون أكثر من 14 صحافيا منذ عام، وقاموا بعمليات مداهمة ونهب لمقرات القنوات والإذاعات والصحف المستقلة.

وشدد الارياني على دور وسائل الاعلام الإلكترونية في توعية المواطنين بالقضايا المصيرية لليمن الاتحادي، وأهمية الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية لمواجهة خطر المليشيا الانقلابية على النسيج الاجتماعي ومستقبل اليمنيين.

واستعرض الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه الصحافة الالكترونية، وما تقوم به مليشيا الحوثي وصالح، من انتهاك حرية الصحافة وحجبها للمواقع الإخبارية المستقلة، وناقش أهمية وضع ميثاق شرف ومعايير مهنية لعمل المواقع بما يسهم في دعم حرية الصحافة وتعزيز دورها في المجتمع.