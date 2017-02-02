الرئيس يبحث مع آل جابر تداعيات تحويل الانقلابيين ميناء الحديدة الى ثكنة عسكرية





بحث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم مع السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد ال جابر مستجدات الأوضاع على الصعيد الميداني والسياسي.

وفي اللقاء ثمن الرئيس دور ومكانة المملكة العربية السعودية ومواقفها الصادقة تجاه اليمن في مختلف المواقف والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك.

وجرى في اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية ومنها ما يتصل بالجوانب الميدانية وتداعيات استغلال الميليشيا الانقلابية لميناء الحديدة وتحويله الى ثكنة عسكريه لاستهداف الملاحة الدولية واخرها عملهم الاجرامي المدان في استهداف الفرقاطة السعودية وقبلها الاماراتية والأمريكية.

وتطرق اللقاء الى اعمال السمسرة والابتزاز التي تقوم بها الميليشيا في المتاجرة بقوت الشعب اليمني عبر ميناء الحديدة من خلال المساومات وتأخير افراغ السفن وايهام العامة بأن قوات التحالف والحكومة الشرعية هي من تسعى لذلك الا ان معطيات الواقع تؤكد مدى التدخل والدعم الايراني لتلك الجماعات الانقلابيه من خلال تزويدهم بطائرات دون طيار وصواريخ موجهه وزراعة الالغام لحصد الابرياء وغيرها من الاعمال التي تزعزع امن واستقرار المنطقة.. فضلا عن تجردهم من قيم السلام وهذا ما اكد عليه استهدافهم الاخير لمقر لجنة التهدئة التابعة للأمم المتحدة في ظهران الجنوب.