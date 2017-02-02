الإمارات تستدعي القائم بأعمال السفير الايراني للاحتجاج على تزويد الانقلابيين بالسلاح





استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، القائم بالأعمال الإيراني، احتجاجا على تزويد بلاده لميليشيات الانقلاب في اليمن أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون للشؤون القانونية عبدالرحيم العوضي “سلم القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي مذكرة الاحتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه ذلك من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه.”

وأشار العوضي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة.