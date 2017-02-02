أمهات المختطفين يطالبن المجتمع المحلي والدولي بالعمل الجاد للإفراج عن المختطفين

طالبت رابطة أمهات المختطفين المجتمع المحلي والدولي بالعمل الجاد للافراج عن المختطفين في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.

وقال بيان صادر عن وقفة احتجاجية لرابطة أمهات المختطفين أمام مبنى الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وحصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، قال إنه لم تكتفِ جماعةُ الحوثي وصالحِ المسلحةُ باختطافِ الآلافِ من أبنائِنا في عُمومِ المحافظات دونَ مسوغٍ قانوني، بل ولفَّقَت لهم عشراتِ التهمِ والجناياتِ التي لم يرتكِبوها، وقامت بتعذيب العشرات منهم حتى الموت؛ دون رادع قانوني أو إنساني.

وأضاف البيان: ها نحنُ اليوم نقفُ أمامَ مبنى الأمنِ السياسي والذي يمتلئ بالمئات من المختطفينَ المدنيينَ والمخفيين قسراً، والذي تجاوز اختطاف بعضهم لعامين دون معرفة أسباب اختطافه.

وأكد المشاركات في الوقفة أنَّ أبناءهن مدنيُّون خُطِفوا من بيوتِهم ومقارِّ أعمالِهم واحتُجِزوا في السجونِ دونَ تهمٍ قانونيةٍ تستوجبُ احتجازَهم.

وجدد المشاركات في الوقفة مطالبتهن باطلاق سراحِ المختطفينَ والمخفيينَ قسراً من سجونِ جماعةِ الحوثي وصالحِ المسلحة دون قيدٍ أو شرطٍ وردِّ الاعتبارِ لهم.

كما ناشدن المجتمعَ الدوليَّ ومنظماتِ حقوقِ الإنسان بالنظرِ لقضيةِ أبنائِنا المختطفينَ والمخفيينَ قسراً كقضيةٍ إنسانيةٍ بالدرجةِ الأولى والعملِ الجادِّ لينالَ أبناؤُنا المختطفينَ والمخفيينَ قسراً حريتَهم الكاملة.

الصحوة نت | خاص