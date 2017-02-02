وزارة الدفاع :لدينا أدلة تثبت تورط إيران في جميع العمليات الإرهابية وآخرها استهداف الملاحة الدولية

كشف مستشار وزارة الدفاع اللواء الركن يوسف الشراجي، عن امتلاك وزارته أدلة تثبت تورط إيران في جميع العمليات الإرهابية باليمن وآخرها استهداف الملاحة الدولية، وذلك من خلال الدعم بالسلاح والمال والتدريب والإشراف العملياتي.





وقال الشراجي في تصريحات إلى «عكاظ»: «إن انكسارات الحوثيين على الجبهات، خصوصا سقوطهم في المخا جعلهم يتجهون لتنفيذ عمليات انتحارية مستهدفين الملاحة الدولية، وهذا يشكل مؤشرا خطيرا يستوجب على المجتمع الدولي التكاتف لمواجهته بحزم وقوة»، مشيرا إلى أن العمليات التي ينفذها المتمردون الحوثيون تشابه الثقافة العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وتعتمد على النهج الانتحاري والاغتيال وزرع الألغام.





ولفت مستشار وزارة الدفاع إلى استعادة الجيش الوطني سيطرته على المخا والشريط الساحلي الغربي، دفع إيران والحوثيين إلى نقل عملياتهم إلى البحر واستهداف الملاحة الدولية، والبحث عن انتصار موهوم يرفع معنويات مقاتليهم، مشيرا إلى أن الميليشيات انتهجت سلوكا إرهابيا على المستوى الدولي.





وقال الشراجي: «إن هناك علاقة قوية بين التنظيمات الإرهابية والحوثيين، لا سيما أنهم يتجاوزون أي خطوط حمراء في التعامل مع الفصائل الإرهابية، وقد تأكدت هذه العلاقة بعد إفراج الميليشيات عن عشرات القيادات من تنظيم القاعدة الإرهابي من السجن المركزي في صنعاء وتعز وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية لصالحهم».



