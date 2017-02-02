مستشار الرئيس الأمريكي يحذر إيران رسميا بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار





قال مايكل فلين مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، إن الولايات المتحدة حذرت إيران رسمياً أمس الأربعاء، بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار، بعدما أجرت اختباراً على صاروخ باليستي مطلع الأسبوع.





وأضاف فلين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض: "نحذر إيران بشكل رسمي اعتباراً من اليوم".





وقال فلين إن إطلاق الصاروخ الباليستي يوم الأحد جاء تحدياً لقرار مجلس الأمن الذي يطالب إيران بعدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية، المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.





وأشار فلين إلى أن "إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما أخفقت في الرد بشكل كاف على تصرفات طهران الضارة"، مضيفاً: "إيران تشعر حالياً بأنها أكثر جرأة، ونحن نوجه لها تحذيراً رسمياً".









وفي سياق آخر أفادت قناة "Fox News" الأمريكية، نقلا عن مسؤولَيْن في البنتاغون، بأن الهجوم بواسطة زوارق قادها انتحاريون على فرقاطة سعودية قرب ميناء الحديدة اليمني كان يستهدف سفينة أمريكية.





وأوضحت القناة، أن الخبراء في وزارة الدفاع توصلوا، بعد التحليل الدقيق للشريط المصور الذي يظهر الهجوم، إلى استنتاج مفاده أن هذه العملية كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية، أو أنها كانت تمثل "بروفة" لتجربة هجوم مثل ذلك الذي استهدف عام 2000 المدمرة "Cole" التابعة لقوات الولايات المتحدة في عدن اليمنية وأسفر عن مقتل 17 شخصا.





وأضافت القناة أن الشريط المصور يُسمع فيه صوت يصرخ صاحبه تعليقا على هذا الهجوم: "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود!".





وأشارت "Fox News" إلى أن هذه العملية نفذت في نفس المنطقة قرب مضيق باب المندب التي تعرضت فيها قوات بحرية أمريكية لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.





يذكر أن قيادة التحالف العربي أعلنت، مساء الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن فرقاطة سعودية تعرضت، أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، "لهجوم إرهابي" من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين.







