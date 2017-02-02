إب: أهالي الدهيمية بحزم العدين يطالبون بحق العودة إلى قريتهم بعد تهجيرهم وتفجير منازلهم

أكد مصدر محلي بأن مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية هجرت أكثر من 170 شخص من منازلهم بإحدى قرى محافظة إب وسط اليمن.





وافادت المصادر بأن عشرات الأسر تم تهجيرهم من منازلهم اثر تفجير منازلهم من قبل مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية نهاية الأسبوع الماضي بقرية الدهيمية بمديرية حزم العدين غرب المحافظة.





وقال سكان محليون بأن الأهالي يعانون التهجير والتشريد وانعدام السكن والغذاء في ظل غياب كامل للمنظمات الإنسانية والإغاثية وعدم انقاذهم من ما أسموه "بطش وجبروت المليشيا".





ويعيش الأهالي أوضاع انسانية غاية في التعقيد والصعوبة إذ أضحوا بين ليلة وضحاها بلا سكن ولا مال ولا غذاء أو حتى كساء، فقد قال عدد منهم بأنهم فروا بأرواحهم وأجسادهم من القرية اثر مواجهات مسلحة اندلعت بين أربعة من ابناء القرية وبين مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية.





وبحسب السكان فإنهم لجأوا إلى منازل مواطنين من قرى مجاورة وبأنهم غير قادرين على تحمل تلك التبعات المكلفة على من استضافوهم ويريدون العودة لقريتهم في ظل ملاحقة المليشيات لهم ولأبنائهم.





وحصل موقع الصحوة نت على كشف لبعض الأسر التي لم تتمكن من العودة لمنازلهم والتي لغمتها المليشيا الإنقلابية يومي الخميس والجمعة الماضيين وسوتها بالأرض وتضررت منازل أخرى وبرك الماء وتم نهب عشرات المنازل بالكامل.





وفجرت مليشيات الحوثي وصالح الأسبوع الماضي 8 منازل بقرية الدهيمية بحزم العدين وخطفت عشرات المواطنين، فيما فجرت 3 منازل بنفس القرية في وقت سابق وقتلت اثنين من شباب القرية آنذاك.





ومنذ سيطرة المليشيات على محافظة إب منتصف أكتوبر 2014م فجرت عشرات المنازل بمختلف مديريات المحافظة والتي بلغت أكثر من 70 منزل بحسب تقارير محلية وحقوقية.