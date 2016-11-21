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قادمة من تعز.. عشرات الجثث من المليشيا تصل ذمار بينهم قيادات

الأثنين 21 نوفمبر 2016 05:32 م الصحوة نت - خاص
قادمة من تعز.. عشرات الجثث من المليشيا تصل ذمار بينهم قيادات


أفادت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" وصول عشرات الجثث التابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع الى محافظة ذمار قادمة من تعز.

وحسب المصادر فإن عشرات الجثث وصل اليومين الماضيين الى مدرسة الشرطة جنوب مدينة ذمار التي حولتها المليشيات الى مستشفى ميداني ومعسكر تدريب.


 وأكدت المصادر أن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو يحي المروني الملقب "ابو عمار".

وأشارت المصادر الى أن المروني كان مسؤولاً أمنياً لمديرية ضوارن آنس وقاد مجاميع حوثية في تعز مؤخراً.


وتقلت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة في تعز خلال اليومين الماضيين.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة اليوم الاثنين من تحرير موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.


المصدر | الصحوة نت

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