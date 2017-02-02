المليشيات تحول جامعة اب مقرا لفعاليات غير تعليمية وأنشطة تحريضية





حولت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية جامعة إب وسط اليمن مقرا لأنشطتها وفعالياتها الإنقلابية بشكل شبه يومي.





وشكا عدد من أكاديمي الجامعة تحول أهم مؤسسة تعليمية في المحافظة مقرا لأنشطة المليشيات وفعالياتها التي تحاول بكل الوسائل حرف مسار الجامعة الأكاديمي والتعليمي الذي أنشئت من أجله الجامعة.





وكانت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية قد أقامت يوم أمس حفل وندوة نقاشية ضمن ما أسمته بـ" حملة التوعية الاعلامية لترشيد الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي وفضح أكاذيب قنوات العدوان الاعلامية وتبعيتها للسياسة الامريكية".





ونظم الفعالية المركز الاعلامي بإب والتابع لمليشيات الإنقلاب وحضرها القيادي الحوثي عبدالواحد المروعي والقيادي الحوثي حارث المليكي وعدد من قيادات صالح بالمحافظة.





ودعا القائمون على الفعالية لمقاطعة القنوات الإعلامية المؤيدة للشرعية أو القنوات الإخبارية العالمية.





وعبر طلاب الجامعة وعدد من الموظفين والأكاديمين بالجامعة عن استيائهم من الزج بالجامعة بأنشطة وفعاليات لا علاقة لها بالعملية التعليمية لا من قريب ولا من بعيد، وقالوا بأنها تضع الجامعة خارج سياقها التعليمي.





ودعا الطلاب إلى النأي بالجامعة والعملية التعليمية من تبعات الصراع والتوظيف السياسي واستخدام الطلاب دروع بشرية في هكذا أنشطة وممارسات قد تجلب الأضرار على الجامعة حد قولهم.