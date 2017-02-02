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مقتل واصابة 19 عنصراً من المليشيات في تعز والجيش يفشل هجوماً في الدفاع الجوي

الخميس 02 فبراير 2017 12:59 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مقتل واصابة 19 عنصراً من المليشيات في تعز والجيش يفشل هجوماً في الدفاع الجوي


قالت مصادر محلية في تعز إن 19 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء تجدد المعارك في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة افشلت هجوماً على مواقعها في الدفاع الجوي واجبرت المليشيات على التراجع.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي اربع غارات جوية على مواقع المليشيا في مفرق المخا غرب تعز.

هذا وتعرضت الأحياءالسكنية لقصف بقذائف الدبابات ومضادات الطيران من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في العدنه وتبة سفتيل والقصر شرق المدينة، ما أسفر عن ارتقى شهيد وإصابة 2 من المدنيين.

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