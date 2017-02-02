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الضالع : مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة في يعيس

الخميس 02 فبراير 2017 12:46 ص الصحوة نت | خاص
الضالع : مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة في يعيس


تشهد جبهة مريس في محافظة الضالع في الأثناء اشتباكات ومواجهات عنيفة في بين القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة وبين مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمختلف الأسلحة.

وقال مصدر ميداني بالقوات المسلحة إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا في يعيس شمال مريس وأن تبادل قصف مدفعي يجري بين الطرفين.

ودكت مدفعية القوات المسلحة مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي والمخلوع صالح في العرفاف وظهر الحمار بالدبابات والمدفعية الثقيلة.

وكانت مصادر قد تحدثت عن استقدام المليشيات الانقلابية لتعزيزات بشرية إلى جبهتي الضالع مريس وحمك عبر مديريات النادرة وبعدان والسدة في محافظة إب.


المصدر | الصحوة نت

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