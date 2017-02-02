الرئيسية / آخر الأخبار

بعد استلام الكشوفات.. رئيس الحكومة يوجه بصرف مرتبات موظفي التربية بإب

الخميس 02 فبراير 2017 12:43 ص الصحوة نت - متابعات
بعد استلام الكشوفات.. رئيس الحكومة يوجه بصرف مرتبات موظفي التربية بإب


وجه الدكتور احمد عبيد بن دغر  رئيس الوزراء وزارة المالية بصرف رواتب موظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة اب عقب تسليم محافظ المحافظة اللواء عبدالوهاب الوائلي لكشوفات مرتبات ديسمبر ٢٠١٤.

وحسب الرسالة التي رفعها المحافظ الوائلي سيتم صرف مليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون الف ريال لأكثر من ستة وعشرين الف موظف عبر القنوات المصرفية التي سيتم الإعلان عنها.

وحث الوائلي  بقيه جميع المكاتب التنفيذيه بسرعة موافاته بكشوفات مرتبات  شهر ديسمبر لعام ٢٠١٤ ليتسني لنه صرف بقيه المرتبات لجميع المكاتب الحكومية بالمحافظة.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى