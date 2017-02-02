التحالف يحول الرحلات التجارية من ميناء الحديدة الى جدة بعد تصعيد الانقلابيين بحراً

حول التحالف العربي الرحلات التجارية المتجه الى ميناء الحديدة، حولها الى ميناء جدة وذلك بعد تصعيد مليشيا الحوثي والمخلوع على السواحل الغربية.

ومنعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن السفينة "ماجستي" المحملة بالقمح، والمصرح لها مسبقاً بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة غرب اليمن، من دخول الميناء، وأجبرتها على تحويل مسارها إلى ميناء جدة.

وأفاد مصدر ملاحي في مؤسسة موانئ البحر الأحمر لـ "سبوتنيك"، بأن "التحالف العربي أبلغ الأمم المتحدة بقراره منع دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، بما فيها السفينة "ماجستي" التي صرح لها بتحويل مسار السفن إلى ميناء جدة السعودي".

يأتي هذا بعد تصعيد مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً في الساحل الغربي واستخدامهم ميناء الحديدة منطلقاً للعمليات الارهابية في البحر الأحمر.

وكان التحالف العربي قد حذر من استخدام الانقلابيين لميناء الحديدة، معتبراً ان التصعيد العسكري على الساحل الغربي للمليشيا سيؤثر على الملاحة الدولية.





الصحوة نت | متابعة خاصة