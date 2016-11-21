ناطق الجيش يعلن استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات بعد انتهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون على الإطلاق رغم ان الجيش التزم بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.





وأكد استئناف عملية التحرير حتى استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وتطهير كل شبر في اليمن..مشيرا الى أن الجيش مسنودا بالمقاومة وطيران التحالف العربي حقق اليوم انتصارات جديدة في محافظة تعز وتمكن من تحرير موقع الدفاع الجوي شمال المدينة، وأن المعارك قد استؤنفت في مختلف الجبهات وأن الأيام القادمة مليئة بالمفاجئات ولن يقف امام عملية التحرير أي عائق.





وقال ان " الميليشيات الانقلابية كما هو معروف عنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق واستمرت في خروقاتها واعتداءاتها على مواقع الجيش في جميع المناطق، واستمرت في قصف المدنيين وارسال الصواريخ الباليستية على المدن في الداخل والخارج".





وتقدم العميد مجلي في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر على ما يبذلونه من جهود حثيثة في عملية لم الشمل ورأب الصدع وتحرير الوطن من العناصر الانقلابية.



