إب: مقتل عميد بالجيش برصاص مسلحين اثر خلافات على قطعة أرض

قتل اليوم مواطن بمحافظة إب وسط اليمن برصاص مسلحين في ظل فوضى وفلتان أمني غير مسبوق تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

مصادر محلية أفادت بأن مواطن قتل اليوم برصاص مسلحين من أبناء مديرية جبلة اثر خلافات محلية على قطعة أرض.

المصادر قالت بأن القتيل يدعى العميد نبيل عبدالله الصديق أصيب بطلقات نارية في الظهر فارق الحياة على اثرها وذلك برصاص مسلحين من أبناء الشراعي الذين ينتمون لمديرية جبلة جنوب غرب محافظة إب.

وبحسب المصادر فإن الخلافات تعود بينهم وبين العميد الصوفي على قطعة ارض في وسط المدينة بشارع الثلاثين الغربي للمدينة في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وصالح.

وترتفع أسعار الأراضي في إب بشكل غير مسبوق وتصل قيمة اللبنة الواحدة لملايين في ظل نهب المليشيا الإنقلابية للأراضي أو دعمها لنافذين تسببوا بنهب الأراضي وسقوط مئات القتلى والجرحى منذ سيطرتهم على إب منتصف أكتوبر 2014م.